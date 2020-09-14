Санкт-Петербург, 14 сентября, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что горожане постепенно привыкают носить защитные маски, и пообещал больницам включить периодическое протапливание, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир петербургского автобуса в маске

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Первые две недели сентября показали, считает губернатор, что новые «коронавирусные» правила у петербуржцев наконец «входят в привычку».

«Использование масок и перчаток, социальной дистанции в общественных местах — всё это стало частью нашей жизни. Сегодня очень важно, чтобы две главные задачи — охрана здоровья петербуржцев и восстановление городской экономики — решались вместе», — заявил Беглов 14 сентября в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».

По словам губернатора, детская городская больница им. Раухфуса получила девять новых аппаратов ИВЛ, которые можно использовать даже для помощи младенцам. Кроме того, в город направлена пилотная партия российской вакцины против COVID-19.

«Пока это несколько десятков доз, предназначенных для врачей. Провел переговоры с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. По его мнению, эпидситуация стабильна», — сказал губернатор Петербурга.

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Беглов также напомнил о необходимости масштабной вакцинации от гриппа, чтобы пережить сезон ОРВИ с минимальными потерями. По его словам, с этой недели в Петербурге начнется периодическое протапливание, в первую очередь отопление включат в медицинских учреждениях.

«Петербург возвращается к своим повседневным делам», — заявил Александр Беглов.

Заметим, в Северной столице с 20 августа наблюдался стабильный рост числа вновь выявленных зараженных коронавирусом, некоторый спад фиксируется только в последние три дня.