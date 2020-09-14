Вашингтон, 14 сентября, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress прошли над Чёрным морем западнее Крыма, сообщают 14 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-52H

Стратегические бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, вылетели с авиабазы Фэрфорд на территории Британии, прошли в воздушном пространстве Украины к Чёрному морю, а затем взяли курс на полуостров Крым.

Около десяти минут они курсировали у морской границы РФ. В это же время над Чёрным морем летали два разведывательных самолета ВВС Британии Sentinel R.1.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября 2020 года стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США впервые прошли через воздушное пространство Украины к границам Российской Федерации.