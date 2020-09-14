Киев, 14 сентября, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Проект госбюджета Украины на 2021 год на внеочередном заседании правительства сегодня, 14 сентября, не поддержали два министра, а именно — глава минздрава Максим Степанов и глава министерства экологии Роман Абрамовский.

Kmu.gov.ua Заседание правительства Украины, 14 сентября 2020 года

Об этом вечером 14 сентября сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в кабмине.

Как говорится в материале, Абрамовский аргументировал свою позицию тем, что проект госбюджета предусматривает в следующем году «ноль гривен» на природоохранные мероприятия.

Со Степановым дело обстоит сложнее — он потребовал на финансирование здравоохранения в период пандемии коронавируса 5% ВВП, отметив, что в первоначальной версии бюджета с, по его мнению, «дутыми доходами» на медицину предусмотрено лишь 4,2% ВВП.

По данным источников издания, Степанов во время заседания правительства отметил, что при таком варианте украинцы будут решать проблемы с медициной, в частности, коронавирусом, за свой счет, и призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля прямо сказать гражданам об этом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на внеочередном заседании кабинет министров утвердил проект закона «О государственном бюджете Украины на 2021 год» и направил его на рассмотрение Верховной рады. Планируется, что депутаты могут рассмотреть документ уже 18 сентября. Представляя бюджет, в министерстве финансов Украины назвали главные показатели главного финансового документа страны на следующий год.