Москва, 14 сентября, 2020, 18:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отменил свой визит в столицу Германии, запланированный на 15 сентября, сообщает 14 сентября официальный сайт МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Уточняется, что в Берлине глава МИД РФ должен был совместно с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом участвовать в церемонии закрытия «перекрестного» года научно-образовательных партнёрств.

Эти мероприятия были согласованы около года назад и были подтверждены в ходе переговоров в Москве 11 августа 2020 года.

«3 сентября этого года германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа», — сообщает по этому поводу сайт МИД РФ.

Поясняется, что «таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным».

Информация об отмене визита главы МИД России доведена до германской стороны.