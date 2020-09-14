Санкт-Петербург, 14 сентября, 2020, 17:47 — ИА Регнум. 14 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги 2020/21 встретятся «Зенит» и тульский «Арсенал». Главным арбитром матча назначен Павел Кукуян.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Зенита»

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Жустино, Круговой, Барриос, Оздоев, Мостовой, Малком, Азмун, Дзюба.

«Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Беляев, Бурлак, Костадинов, Кангва, Кангва, Ткачев, Хлусевич, Громыко, Ковалев.