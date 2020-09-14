Продукцию из Обнинска представят на международной выставке в Москве
Калуга, 14 сентября, 2020, 18:22 — ИА Регнум. На XIII международной выставке вертолётной индустрии HeliRussia 2020 будет представлена высокотехнологичная продукция обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.
Посетители экспозиции предприятия из Обнинска смогут увидеть стеклопластиковые, полимерные и алюминиевые сотовые заполнители, включая термостойкие образцы. Также на выставке будут представлены образцы конструкционной оптики — гетерогенные электрообогреваемые композиции, высокопрочные триплексы и пентаплексы, а также цветные светофильтры и антибликовые покрытия.
Выставка HeliRussia 2020 пройдет в московском выставочном центре «Крокус Экспо» с 15 по 17 сентября 2020 года.