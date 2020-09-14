Калуга, 14 сентября, 2020, 18:22 — ИА Регнум. На XIII международной выставке вертолётной индустрии HeliRussia 2020 будет представлена высокотехнологичная продукция обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Technologiya.ru На XIII международной выставке вертолётной индустрии HeliRussia 2020 будет представлена продукция обнинского предприятия «Технология»

Посетители экспозиции предприятия из Обнинска смогут увидеть стеклопластиковые, полимерные и алюминиевые сотовые заполнители, включая термостойкие образцы. Также на выставке будут представлены образцы конструкционной оптики — гетерогенные электрообогреваемые композиции, высокопрочные триплексы и пентаплексы, а также цветные светофильтры и антибликовые покрытия.

«Для предприятия как члена Ассоциации вертолётной индустрии России способствовать внедрению новых материалов и технологических решений в вертолетостроении является стратегической задачей. Именно ей и служит продукция, представленная на нашем стенде. Лёгкие, прочные, устойчивые к погодным воздействиям изделия и конструкции для авиации — это требование времени и наша специализация», — сказал Андрей Силкин.

Выставка HeliRussia 2020 пройдет в московском выставочном центре «Крокус Экспо» с 15 по 17 сентября 2020 года.