Симферополь, 14 сентября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Массовые нарушения в работе Крымского республиканского специализированного дома ребёнка «Ёлочка» выявила прокуратура, результаты проверки опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры России 14 сентября.

Elochka-dom.ru Крымский республиканский специализированный дом ребёнка «Ёлочка»

В частности, выяснилось, что учреждение оказывало услуги детям, имеющим паллиативный статус, однако при этом не имело соответствующей лицензии. Более половины воспитанников — 45 из 76 — не проходили диспансеризацию, которая является обязательной в целях раннего выявления заболеваний.

В доме ребёнка, где находятся дети с врождёнными заболеваниями, отсутствовали специалисты по организации специального питания через зонд — такое питание является неотъемлемой частью лечебного процесса и входит в число основных лечебных мероприятий. Были выявлены также нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарные требования — помещения, в частности, не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствуют в достаточном количестве огнетушители.

«Для устранения указанных нарушений законодательства и восстановления прав воспитанников прокуратурой республики заместителю председателя совета министров Республики Крым — министру труда и социальной защиты Республики Крым внесено представление, которое находится на рассмотрении», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг дома ребёнка «Ёлочка» разразился после того, как местная жительница, усыновившая мальчика, находившегося в этом учреждении, опубликовала пост. Женщина рассказала, что ребёнок, которого она забрала из «Ёлочки», был сильно обезвожен, имел дефицит веса, дистрофию. Проверку также начал СК.