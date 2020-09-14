Ханты-Мансийск, 14 сентября, 2020, 17:39 — ИА Регнум. В Югре явка на выборы в сельском поселении Сорум составила 99,19% от общего числа избирателей. Проголосовали 735 человек из 741 жителя, внесённого в избирательные списки, сообщил на пресс-конференции 14 сентября руководитель избиркома ХМАО Денис Корнеев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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В единый день голосования 13 сентября 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе состоялись 13 муниципальных избирательных кампаний. Средняя явка избирателей составила 31,36%, сообщил Денис Корнеев.

Если не считать Сорум, то высокую явку на минувших выборах показали жители Белоярского района — 61,22%. Причём все 15 мест в местной думе заняли представители «Единой России», отметил Денис Корнеев.