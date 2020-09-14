Вологда, 14 сентября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. В Вологодской области завершается подключение жилфонда к теплу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

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Отопительный сезон начат в Бабаевском, Белозерском, Вашкинском, Великоустюгском Верховажском, Вожегодском, Вологодском, Кирилловском, Кич-Городецком, Междуреченском, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Тотемском, Усть-Кубинском, Чагодощенском, Череповецком и Шекснинском районах.

В настоящее время идет подключение к теплу домов Вологды и Череповца.

«К 16 сентября текущего года подача теплоносителя будет осуществляться для всех потребителей области, — рассказал замгубернатора региона Антон Стрижов. — Хочу еще раз обратить внимание руководителей районов о необходимости обеспечить подписание паспортов готовности. Паспорта готовности теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны получить до 1 ноября текущего года. А муниципалитеты — получить паспорта готовности муниципальных образований — до 15 ноября».

Напомним, отопительный сезон в соцучреждениях Вологодчины был начат 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Вологодчины поручил начать отопительный сезон раньше срока для того, чтобы избежать скачка заболеваемости гриппом и ОРВИ.