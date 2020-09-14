Отопительный сезон стартовал в большинстве муниципалитетов Вологодчины
Вологда, 14 сентября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. В Вологодской области завершается подключение жилфонда к теплу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
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Отопительный сезон начат в Бабаевском, Белозерском, Вашкинском, Великоустюгском Верховажском, Вожегодском, Вологодском, Кирилловском, Кич-Городецком, Междуреченском, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Тотемском, Усть-Кубинском, Чагодощенском, Череповецком и Шекснинском районах.
В настоящее время идет подключение к теплу домов Вологды и Череповца.
Напомним, отопительный сезон в соцучреждениях Вологодчины был начат 1 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Вологодчины поручил начать отопительный сезон раньше срока для того, чтобы избежать скачка заболеваемости гриппом и ОРВИ.