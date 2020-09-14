Санкт-Петербург, 14 сентября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. В Ленинградской области за время с начала пандемии COVID-19 коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 400 детей, или 5% от общего числа заболевших. Об этом 14 сентября ИА REGNUM рассказали в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

Отметим, в настоящий момент в регионе выявлен 7301 случай инфицирования коронавирусом, из этого количества 406 человек — дети.

«Инцидентов с заболеванием школьников с начала учебного года не зафиксировано», — отметили в ведомстве.

Напомним, 14 сентября оперативный штаб Ленобласти сообщил о 36 новых случаях заболевания коронавирусом, выявленных в населенных пунктах региона. Выздоровели за всё время 4833 человека, скончались 87 человек.