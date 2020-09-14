Краснодар, 14 сентября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Явка на выборах губернатора Краснодарского края, по предварительным данным составила 68,69%, сообщили ИА REGNUM пресс-службе администрации края. Окончательные итоги обещают назвать чуть позже.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Избирательный участок в Краснодарском крае

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Всего на Кубани прошло 79 кампаний различного уровня. Жители выбирали губернатора Краснодарского края, муниципальных депутатов и глав сельских поселений. На выборах губернатора абсолютное большинство голосов избирателей — почти 83% — получил действующий глава региона Вениамин Кондратьев.

Для сравнений — в 2015 году, когда также выбирали губернатора Кубани, явка составила 46,04%, Кондратьев тогда также одержал победу практически с таким же результатом — 83,6%.