Москва, 14 сентября, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Адвокат Эльман Пашаев доволен работой по уголовному делу о смертельном ДТП в центре Москвы, где он защищал актёра Михаила Ефремова.

Оноре Домье. Вы проиграли процесс, но вы должны быть удовлетворены моей речью! (фрагмент)

«Своей работой с партнёром [Елизаветой] Шаргородской мы довольны максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов», — сказал Пашаев на пресс-конференции в Москве.

По его мнению, эти результаты не зависят от защитника.