Москва, 14 сентября, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Для возбуждения уголовного дела по ситуации с блогером Навальным нет никаких оснований, а голословных обвинений для этого не достаточно, заявил 14 сентября глава МИД России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Россия не может верить на слово Западу, чтобы без весомых доказательств открыть уголовное дело по ситуации с Навальным.

Напомним, правительство Германии заявляет, что российский блогер Навальный, вывезенный в ФРГ с разрешения властей РФ, был отравлен боевым ядом типа «Новичок», и требует от России объяснений.

Никаких фактов и доказательств этого «отравления» Берлин до сих пор не представил.