Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Около 84 млн рублей из регионального бюджета получат семьи Ростовской области, которые отнесены к категории малоимущих. Они получат адресную помощь в сентябре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 14 сентября.

Алексей Корзухин. Возвращение из города

Отмечается, что с начала 2020 года на предоставление адресной помощи малоимущим семьям из областной казны было направлено свыше 515 млн рублей. За этот период были признаны нуждающимися в финансовой поддержке более 38 тыс. донских семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с января по декабрь 2019 года малоимущим жителям Ростовской области было направлено свыше 300 млн рублей.