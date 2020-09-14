Москва, 14 сентября, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Главная задача федерального бюджета на предстоящую трехлетку — это финансовое обеспечение выполнения всех обязательств государства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Андрей Макаров

«Можно констатировать, что несмотря на условия очень серьезных бюджетных ограничений и сохраняющихся рисков эпидемиологического характера, эти задачи — обеспечение обязательств — на наш взгляд, в проекте решаются, насколько эффективно — предстоит рассматривать Госдуме», — заявил Макаров.

В целом в ходе осенней сессии комитет Госдумы будет работать над более чем 30 проектами законов, две трети из них имеют бюджетообразующее значение, уточнил Макаров.

Правительство РФ планирует обсудить проект федерального бюджета на 2021−2023 годы на заседании 17 сентября.