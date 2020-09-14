Курск, 14 сентября, 2020, 17:22 — ИА Регнум. В Курской области подвели итоги 147 избирательных кампаний, которые завершились в единый день голосования 13 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Пресс-служба Избирательной комиссии Курской области Бюллетени

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В городах и районах области прошли основные, дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Из 1263 мандатов муниципальных депутатов 1192 получают кандидаты партии «Единая Россия», 32 — КПРФ, 13 — самовыдвиженцы, по 11 мандатов — ЛДПР и «Справедливая Россия», четыре — у кандидатов партии «Патриоты России».