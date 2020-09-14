Мурманск, 14 сентября, 2020, 17:20 — ИА Регнум. В Мурманской области проанализировали уровень иммунитета к новой коронавирусной инфекции в разных профессинальных группах.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пандемия

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, наибольший иммунитет выявлен у работников офиса (У 38% представителей этого сегмента обнаружены антитела к коронавирусу SARS-CoV-2) и безработных (36,6%). Самый низкий уровень иммунной защиты — у работников транспорта (19,5%) и представителей бизнеса (22,1%).

Напомним, в иммунологическом исследовании приняли участие более трех тысяч жителей Мурманской области.