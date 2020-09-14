Екатеринбург, 14 сентября, 2020, 17:19 — ИА Регнум. В регионах Уральского федерального округа увеличилось количество коррупционных преступлений. Такие данные за январь-июль сообщает пресс-служба полпредства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Всего в шести регионах за этот период выявлено 1902 таких преступных деяния. Это на 1,9% больше такого же периода 2019 года. Ущерб достигает отметки в 497,8 млн рублей.

На совещании с силовиками уральский полпред Николай Цуканов поставил им задачу продолжить системную работу по пресечению фактов проявления коррупции. Также он требует добиваться возмещения причинённого ущерба.