Санкт-Петербург, 14 сентября, 2020, 17:31 — ИА Регнум. На судебном процессе в Петербурге государственный обвинитель зачитал письменные показания офицера ВМФ России Константина Коненко, который навещал петербургского историка Олега Соколова вместе с их общим приятелем в день убийства Анастасии Ещенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом по адресу Набережная Мойки, 82, где произошло убийство

Напомним, по версии обвинения, сожительница 63-летнего Олега Соколова, 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко, была убита им в ночь на 8 ноября 2019 года. Как выяснилось в ходе судебных заседаний, непосредственно перед убийством между Ещенко и Соколовым произошла ссора. Девушка сообщила мужчине, что собирается на день рождения к другу, от чего Соколов пришел в ярость. Во время словесной перепалки Соколов ударил Анастасию. А спустя некоторое время придушил и несколько раз выстрелил ей в голову из незаконно хранившегося обреза винтовки.

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На утро после убийства мужчина спрятал тело жертвы, прибрался в квартире, а вечером принял гостей — интересующихся военной историей военнослужащих, с которыми был давно знаком. Во время встречи мужчины пили коньяк Hennessy и ели красную икру в тарталетках, затем пили чай и говорили на исторические и отвлеченные темы.

Показание свидетеля, которые были даны следователям 12 ноября прошлого года, суду зачитала гособвинитель. Из них следовало, что около 19:45 мск 8 ноября 2019 года Коненко вместе с общим знакомым, капитаном 1-го ранга в отставке, доцентом кафедры истории войн и военного искусства Военно-морской академии Олегом Вербовым, пришел к Соколову в гости. О встрече они договорились еще в начале ноября, и никаких сообщений об отмене или переносе ее не поступало.

«Соколов был рад нас видеть, мы поздоровались. Он был трезвый, ничего странного в его поведении не было», — зачитала показания свидетеля гособвинитель.

По словам Коненко, в тот вечер они выпили три стопки коньяка, а затем пили чай, поскольку Вербовому на следующий день нужно было на работу. Гости пробыли у Соколова до 22:20 мск, а потом разъехались по домам.

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«Во время данной встречи Соколов вёл себя спокойно, голос не повышал, никаких странностей в его поведении я не заметил. Мне показалось, что Соколов был уставший, но я подумал, что эта усталость после трудового дня, — рассказал свидетель. — Я нигде не видел следов крови. Я был в ванной комнате, в туалете, на кухне и в гостиной. Обстановка не была нарушена, дверь во вторую комнату была закрыта. Межкомнатная дверь была глухая, без остекления».

По данным следствия, после ухода гостей, в ночь на 9 ноября 2019 года, Соколов расчленил тело жертвы и утопил останки в реке Мойка. В ходе заметания следов он упал в реку, после чего был задержан с поличным.

Напомним, сегодня слушание по делу об убийстве Анастасии Ещенко отложено на 16 сентября, поскольку во время исследований письменных материалов дела Олегу Соколову стало плохо с сердцем.

Он обвиняется в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы.