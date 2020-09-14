Челябинск, 14 сентября, 2020, 17:05 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Челябинской области мандаты получат представители шести партий. Таковы данные ЦИК России.

Zs74.ru Заседание Законодательного Собрания Челябинской области

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Больше всех набрала «Единая Россия» (42,59%). На втором «Справедливая Россия» (14.79%), а на третьем КПРФ (11,86%). Далее следуют ЛДПР (11,31%), «Партия пенсионеров за социальную справедливость» (5,70%) и «Зелёная альтернатива» (5.36%).

Как сообщало ИА REGNUM, мандаты распределят между 30 кандидатами. Ещё 30 человек избраны по одномандатным округам. Выборы прошли 11−13 сентября.