Грозный, 14 сентября, 2020, 16:50 — ИА Регнум. В Чечне продолжает фиксироваться самая благополучная эпидситуация по коронавирусу среди всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В республике, по данным на 14 сентября, всего выявлено 2347 лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это в два с лишним раза меньше, чем в ближайшем регионе — Ингушетии, которая занимает второе место в округе по показателю заразившихся (4901 пациент).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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А по сравнению со Ставропольским краем, который является антилидером в СКФО с показателем 13 799 заразившихся, в Чечне выявлено почти в шесть раз меньше носителей коронавируса. При этом в сутки в республике делается почти две тысячи тестов, а общее число проведенных тестирований составляет более 255 тысяч.

За прошедшие выходные в Чечне подтвержден коронавирус еще у 14 человек. Выздоровели за эти же дни 23 пациента. Число смертей от осложнений, вызванных коронавирусом, составляет 40.