Волгоград, 14 сентября, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Положительный тест на коронавирус подтверждён у 98 жителей Волгоградской области за минувшие сутки. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2842 взрослых и 84 ребёнка, сообщили 14 сентября в региональном оперативном штабе.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

В целом в Волгоградской области выявили 13 473 носителя коронавируса. После выздоровления из больниц выписано 11 664 человека, за истекшие сутки — пять пациентов. В медицинских учреждениях получают лечение 1684 человека, в том числе 147 детей.

Изготовлено 235 доз антиковидной плазмы из донорской крови волгоградцев, перенесших коронавирус.