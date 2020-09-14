Калуга, 14 сентября, 2020, 17:03 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 39 человек за последние сутки, сообщает 14 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 502 положительных теста, 1 тыс. 201 человек находится на лечении, 7 тыс. 230 человек выздоровел, 71 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (299), в Обнинске (129), в Людиновском районе (122), в Боровском районе (108), в Жуковском районе (72) и в Дзержинском районе (66).