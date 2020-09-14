Рязань, 14 сентября, 2020, 16:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 32 носителя коронавируса выявлено в Рязанской области, сообщили 14 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 137 пациентов с подтверждённым положительным тестом на инфекцию.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

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Общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 7584. Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет — 3041 человек. В рязанских больницах 13 пациентов в тяжёлом состоянии, пять из них на ИВЛ.

Ещё 30 положительных теста направлены на подтверждение в региональный минздрав.