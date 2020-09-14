Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Белоруссия и Россия плодотворно развивают сотрудничество в области борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Minzdrav.gov.ru Первая в мире вакцина от COVID-19

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"Ещё хотел бы сказать об очень актуальной теме — имею в виду борьбу с коронавирусной инфекцией. Как договорились наши премьер-министры, а затем и министры здравоохранения, Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу антивирусную вакцину против COVID-19. И уже начала участвовать в последней стадии её испытаний», — заявил Путин.

«Я думаю, что это позволит нам не только наладить соответствующее производство, но и обеспечить нужный для наших граждан, для их безопасности уровень вакцинации и борьбы с этой болезнью», — указал он.