Сургут, Югра, 14 сентября, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Авиакомпания «ЮТэйр» в первое полугодие 2020 года зафиксировала операционный убыток на уровне двух миллиардов рублей, или 9%. Спад авиаперевозок из-за пандемии коронавирусной инфекции привёл к сокращению доходов компании до 14,5 млрд рублей, или 43,5%. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

(сс) Anna Zvereva Самолет авиакомпании UTair

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» выпустило отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за шесть месяцев 2020 года. В документе отмечается, что из-за пандемии работа авиационной отрасли практически остановилась во всем мире, в том числе и в России. На сложную ситуацию авиакомпания ответила сокращением расходов на аэропортовое обслуживание, топливо, дистрибуцию и лизинг. В совокупности экономия по вышеуказанным статьям расходов составила 48%, что позволило сократить убыток до налогообложения на 0,4 млрд рублей по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Несмотря на проблемы авиакомпания «ЮТэйр» выполнила важные социальные полёты по заданию Министерства иностранных дел России, выполнив 57 рейсов по доставке в Россию медицинских грузов и помогла гражданам страны вернуться домой из Индонезии, Ливана, Таиланда, Саудовской Аравии, Мали, Сомали, Судана, Танзании, Эфиопии, Таджикистана, Узбекистана и других стран. Благодаря «ЮТэйр» не остались без авиасообщения и отрезанными от центра России регионы Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока, подчёркивают в авиакомпании.

Что касается долгов «ЮТэйр» на общую сумму 75,8 млрд рублей, то авиакомпания «продолжает реструктуризацию, которую планирует завершить до конца года, поэтому показатели ликвидности баланса пока не претерпели изменений», говорится в отчёте.

Напомним, основными акционерами авиакомпании «ЮТэйр» являются компания «АК-инвест» (50,1%), созданная «Сургутнефтегазом», Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).