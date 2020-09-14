Рязань, 14 сентября, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Итог выборов в Рязанскую областную думу седьмого созыва был вполне предопределён, уверен политолог Пётр Акульшин. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM 14 сентября профессор отметил, что результаты голосования и процент явки отражают реальные настроения в регионе.

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Доктор исторических наук, заведующий кафедрой философии и истории Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, директор Научно-образовательного центра историко-гуманитарных и социально-экономических исследований Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина, председатель правления Рязанского исторического общества, член Российского общества политологов Пётр Акульшин видит в исходе выборов отражение реальной политической ситуации. Усилия приложили и политтехнологи, а кроме того, налицо усталость населения от всех выборных кампаний и даже потеря к ним доверия, рассуждает политолог.

«Несколько странно выглядит, что партия «За правду» обошла «Справедливую Россию» (хотя они провели старательную кампанию, их лидер достаточно харизматичный, авторитетный, у него есть электоральная поддержка, и он знает, как её получить). «Новые люди» набрали больше пяти процентов, «Партия пенсионеров». А «Коммунисты России» чуть-чуть не дотянули. Тенденция, что ЛДПР чуть опережает КПРФ, была видна и на прошлых кампаниях. «Единая Россия» на грани 50% — это объективная картина нашего электората и политического поля региона», — говорит собеседник агентства.

Тактические задачи трёхдневного голосования были вполне оправданы, убеждён политолог, но стратегически, как мобилизация широкой части населения на что-либо, больше вызывает негативные эмоции.

«Есть мнение в элитных кругах, что надо обновлять политический ландшафт, это сейчас и происходит. Но это мнение элит. А если брать электорат, он к этим изменениям ландшафта достаточно равнодушен — старый поднадоел, да и новый не сулит особых радостных изменений. Это объективный ход развития политических процессов», — подытожил профессор.

По данным регионального избиркома, явка на 18:00 составила 30,86%. По партийным спискам 11 мандатов в областной думе получает «Единая Россия», три депутата представят ЛДПР, два — КПРФ. По одному месту у представителей партий «За правду», «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Партии пенсионеров».