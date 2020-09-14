Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Третью фазу клинических испытаний проходит в настоящее время российская вакцина от коронавируса «Спутник V», заявил 14 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил белорусскому президенту, что Белоруссия станет первой страной, куда Россия поставит свою вакцину «Спутник V».

Напомним, Россия первой в мире создала вакцину от коронавируса. Разработчиком «Спутника V» является Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (Москва).