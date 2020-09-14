Москва, 14 сентября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Если претензии к тому или иному банку, присылаемые в Центральный банк РФ, будут перенаправляться в эти же кредитные организации, то это может оказать положительное действие на всех участников банковского рынка, полагает доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Об этом он заявил 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

«Несмотря на странность процесса рассмотрения претензии тем банком, к которому она предъявляется, при правильной и грамотной организации данный порядок может иметь большой положительный эффект для всех участников банковского рынка, — сказал Марков. — Если порядок и сроки рассмотрения претензии, перенаправленной в банк через Банк России, будут четко прописаны, то клиенты получат понятную им и ясную процедуру рассмотрения их претензий, а, соответственно, и решение тех проблем, в связи с которыми данная претензия высказана».

Кроме того, такой порядок, как полагает экономист, будет косвенным образом способствовать повышению финансовой грамотности клиентов банка, так как для оперативного решения возникшей проблемы необходимо четко сформулировать претензию, указав в ней, что сделано не так и как это должно было быть сделано.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин раскритиковал такие планы Центрального банка России.