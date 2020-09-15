В Обнинске могут открыть международный университет ядерного образования
Обнинск, Калужская область, 15 сентября, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Власти Калужской области совместно с корпорацией «Росатом» обсуждают вопрос создания университета ядерного образования международного уровня в Обнинске. Об этом заявил губернатор Владислав Шапша в рамках панельной дискуссии «Будущее энергетики», которая состоялась в обнинской технической академии Росатома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Организаторами дискуссии «Будущее энергетики» выступила Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия». Впервые выездное заседание прошло в Калужской области. Основные вопросы, которые затронули участники встречи, касались развития мировой атомной энергетики в условиях угроз пандемии новой коронавирусной инфекции, стратегических ориентиров развития энергетики регионов.