Обнинск, Калужская область, 15 сентября, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Власти Калужской области совместно с корпорацией «Росатом» обсуждают вопрос создания университета ядерного образования международного уровня в Обнинске. Об этом заявил губернатор Владислав Шапша в рамках панельной дискуссии «Будущее энергетики», которая состоялась в обнинской технической академии Росатома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Губернатор Владислав Шапша выступил на дискуссии «Будущее энергетики» в технической академии Росатома

«Мы будем продвигать этот проект. И это наш ответ на вопрос: «Насколько быстро мы сможем получать новые технологии, насколько они интересны, современны и экономически выгодны?». Поэтому мы планируем и строить предприятия, и поддерживать, и развивать базу знаний, которые позволят этой отрасли развиваться быстрее», — сказал Владислав Шапша.

Организаторами дискуссии «Будущее энергетики» выступила Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия». Впервые выездное заседание прошло в Калужской области. Основные вопросы, которые затронули участники встречи, касались развития мировой атомной энергетики в условиях угроз пандемии новой коронавирусной инфекции, стратегических ориентиров развития энергетики регионов.