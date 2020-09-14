Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» первым делом будет поставлена в Белоруссию, заявил 14 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Minzdrav.gov.ru Первая в мире вакцина от COVID-19

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко в августе заявлял, что российская сторона обещала прежде всего поставить «Спутник V» Белоруссию, а уже потом — в другие страны.

В настоящее время вакцина проходит третью фазу клинических испытаний. «Спутник V», когда будет готова, сначала будет поставлена в российские регионы, а затем — за рубеж.