Санкт-Петербург, 14 сентября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Сентябрь в Санкт-Петербурге обойдется без ожидаемого многими потепления и примерит на себя погоду, свойственную октябрю. В течение наступившей недели из-за нескольких североатлантических циклонов погода будет неустойчивой, с резкими и значительными колебаниями атмосферного давления, а в отдельные дни с дождями и штормовыми ветрами. Об этом 14 сентября сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, единственным по-осеннему погожим днем на текущей неделе станет вторник, 15 сентября. В этот день Санкт-Петербург окажется на периферии антициклона, благодаря чему Северную столицу ждет преимущественно солнечная и сухая погода, с температурой на один-два градуса выше нормы. Ночью ожидается +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +15…+17 градусов.

«Также тепло, учитывая, что на календаре середина сентября, будет и в среду, но очередной циклон днем закроет небо плотными облаками, принесет дожди и начнет усиливать ветра. Ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов», — отметил эксперт.

В четверг, 17 сентября, циклон, который продолжит свой путь на юго-восток, оставит Петербург в своей холодной тыловой части. Поэтому в течение дня погода будет облачной, дождливой, с сильными порывами ветра.

«Температура существенно понизится: +8…+10° будет ночью, и +10…+12° ожидается днем, а это уже значения конца первой декады октября», — прогнозирует Михаил Леус.

В пятницу ветер немного ослабнет, но по-прежнему останется порывистым. Дожди примут локальный и кратковременный характер, температура изменится мало. Ночью +6…+8 градусов, днем около +11…+13 градусов.

На пути следующего циклона Санкт-Петербург окажется в субботу, 19 сентября. Небо вновь затянут облака, пройдут небольшие дожди, усилится западный ветер, который может создать нагонное наводнение. Ночью в такой ситуации ожидается +7…+9 градусов, днем +12…+14 градусов.

«В воскресенье новая волна холодного воздуха опустит показания термометров ночью до +6…+8, днем будет не выше +10…+12°, и даже ослабевающие ветра и небольшие дожди не добавят погоде комфорта», — резюмировал эксперт.