Киев, 14 сентября, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Работу антикоррупционных органов Украины считают неэффективной более 77% опрошенных жителей страны. Об этом сказано в отчёте Центра «Социальный мониторинг», опубликованного 14 сентября на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция по-украински

Согласно данным опроса, самым неэффективным оказался Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) — 78,6% респондентов недовольных его работой. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) считают неэффективными 77,7% и 77,3% опрошенных соответственно.

Далее следуют офис генерального прокурора и министерство внутренних дел Украины — 77% и 69,6% опрошенных считают эти структуры неэффективными. Работой Службы безопасности Украины (СБУ) недовольны 60,1% опрошенных.

Исследование проводилось с 3 по 8 сентября 2020 года. Всего было опрошено 2218 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, по данным социологической группы «Рейтинг», президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 44% населения страны и не доверяют 51%.