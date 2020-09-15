Москва, 15 сентября, 2020, 07:43 — ИА Регнум. Коронавирусный кризис этого года подверг серьезной проверке хозяйственные устои экономик всех стран, так что Россия здесь вовсе не исключение. Почему оценить объемы ущерба, причиненного зловредным вирусом, оказалось совсем непросто, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Многие эксперты и обозреватели набросились на Росстат с уничтожающей критикой, отказавшись соглашаться с нарисованной тем благостной картиной почти мгновенного летнего восстановления экономики России. Тем не менее даже после перепроверки «шикарное разоблачение» каких-нибудь масштабных махинаций вряд-ли будет иметь место.

Тут скорее можно ждать разоблачений, хотя и не столь уж великих, в области разбазаривания или неоказания материальной поддержки различным категориям российских граждан. Кто же готов выдать «на-гора» эти сведения и почему российские медики, как оказалось, могли стать в росстатовской картине тем самым фактором экономического роста?

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