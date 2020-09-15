Киев, 15 сентября, 2020, 05:57 — ИА Регнум. По мнению украинского главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, Донбасс покинул зону действия украинской валюты, причем, по мнению Гайдая, радоваться этому не приходится. О том, почему Украина выступила в данном случае как настоящий кузнец собственной судьбы, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Леся Украинка. Банкнота Банка Украины номиналом 200 гривен

Неужели украинским властям было непонятно, что, пытаясь наказать строптивые народные республики, вводя против них экономическую блокаду, Киев по своей воле отбросил возможный рычаг воздействия на общественное мнение и экономические предпочтения населения Донбасса? Или то, что до сих пор было как бы тайной, теперь решили признать публично?

Действительно, украинские банковская и бюджетная система, так же как и почта, не действовали в Донбассе с конца весны 2014 года. Разумеется, люди, которым необходимо вести экономическую деятельность на всех уровнях, начиная от зарплат и пенсий, нашли выход из положения, перейдя на рубли. Да и российская помощь этому также способствовала. Так есть ли теперь у украинских властей альтернатива оплакиванию потерянных «экономических пространств», а в действительности — ушедших республик и их граждан?

Читайте статью Андрея Ганжи «Как гривна Донбасс отрезала. Украинский «плач на финансовых развалинах»».