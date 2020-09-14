Варшава, 14 сентября, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Профсоюзные организации в Верхней Силезии и Домбровской котловине (Польша) 14 сентября объявили, что приняли решение возобновить деятельность Межсоюзного комитета протеста и забастовок Шлёнско-Домбровского региона, и шахтеры с сегодняшнего дня объявляют бессрочную забастовку. Об этом передает Onet.pl.

В шахте

Причиной такого решения выступает продолжающиеся с конца июля переговоры между профсоюзами горнодобывающей промышленности и польского правительства по поводу решения вице-премьера Яцека Сасина закрыть полностью как минимум четыре шахты, еще четырнадцать «заморозить» на три года, при этом привязать размер вознаграждения шахтерам к их эффективности.

Глава движения Силезско-домбровской солидарности Доминик Колож заявил, что переговоры профсоюза с правительством не принесли никаких результатов, в связи с чем рабочие вынуждены объявить забастовку.