Пенза, 14 сентября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 14 сентября с начала пандемии проведено свыше 281,7 тыс. исследований на наличие новой коронавирусной инфекции. За это время обследовали более 267,8 тыс. человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Под медицинским наблюдение остаются 4 388 жителей региона, снято с коронавирусного учета 29 722 человека.

Среди вновь выявленных случаев заражения за последние сутки вирус идентифицировали у восьми детей. По географическому расположению самое большое число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей Пензы — 53 человека, в Пензенском районе — 14 заболевших.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области по информации на 14 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 9389 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 93 жителя региона.

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