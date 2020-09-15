Пекин, 15 сентября, 2020, 05:19 — ИА Регнум. Завершившееся турне главы китайского МИД Ван И по странам Евросоюза прояснило многое в планах Пекина относительно взаимоотношений с ЕС. Интересно, что Ван И в ходе проведения встреч с политиками различных стран Европы делал акцент именно на «европейскости» в целом, включая, разумеется, самостоятельность политического курса ЕС. Почему представитель Китая продемонстрировал именно такую линию поведения, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

Понять друг друга, судя по содержанию бесед, представителю Китая удалось лучше всего с французскими политиками, чье желание обсудить пути и судьбы будущей Европы вызвали горячий отклик. Евросоюз как полностью самостоятельный субъект в треугольнике Китай—США—ЕС мог бы стать серьезным уравновешивающим фактором в разрастающемся противостоянии Вашингтона и Пекина.

Отсюда понятен и тот ракурс, с которого Ван И предпочитал рассматривать европейско-китайские перспективы. Впрочем, французский образ мысли поддержали не все евросоюзовцы: немцы, голландцы и норвежцы оказались значительно сдержаннее. Тем не менее европейский поход Ван И может принести Китаю существенные плоды не только и не столько в делах торговых, но, что еще важнее, в деле отстаивания собственной точки зрения на общечеловеческое будущее. Что свидетельствует в пользу последнего утверждения?

Читайте статью Владимира Павленко «Чем завершилось европейское турне главы дипломатии КНР».