Сухум, 14 сентября, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания завершил рабочий визит в Россию. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба главы правительства.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

«Глава государства провел ряд встреч в администрации президента Российской Федерации, Совете безопасности и в правительстве города Москвы», — говорится в публикации пресс-службы.

Сообщается, что на встречах обсуждали вопросы, касающиеся сотрудничества Сухума и Москвы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минэкономразвития России сообщили, что Бжания и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов встречались с заместителем главы министерства Михаилом Бабичем и главой администрации президента РФ Дмитрием Козаком. По данным ведомства, с руководителями республики обсуждали сотрудничество сфере культуры, образования и экономики.