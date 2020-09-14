Ставрополь, 14 сентября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Порядка 4 тыс. молодых людей планируют направить на службу в Вооруженные силы РФ на Ставрополье в рамках осенней призывной кампании 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусу.

Mil.ru Новобранцы

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Военный комиссар Ставрополья Владимир Тельнов доложил, что все призывники края будут протестированы на COVID-19. По его словам, сборные и территориальные призывные пункты оснащены всеми средствами защиты и дезинфекции и готовы к приему новобранцев.

Отмечается, что губернатор СтавропольяВладимир Владимиров поручил главам районов и городских округов края взять на контроль организацию призывной кампании и оказать все необходимое содействие территориальным военкоматам.

По информации местных СМИ, в рамках весеннего призыва текущего года со Ставрополья на службу отправились около 2 тыс. молодых людей.