Москва, 14 сентября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Рубль днем 14 сентября снова отступает, хотя начало дня было вполне благополучным, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Нельзя сказать, что сегодня новостной поток как-то заметно хуже пятничного, но, вероятно, инвесторы реагируют на поведение цен на энергоносители и глобальное отсутствие какого-то общерыночного оптимизма.

Стартовавшая «неделя центробанков» — на этой пятидневке практически каждый день заедает кто-то из ключевых регуляторов в мире — держит в напряжении. В таких условиях рубль снижается вполне закономерно.

Доллар сейчас торгуется по 75,34 руб., но очень велики шансы того, что чуть позже «американец» снизится и вернется в границы 73−75 руб.

Евро снова идет вверх, стоит 89,47 руб., но все еще держится в стабильных границах коридора 88−90 руб.

Днем нефть марки Brent снова ушла в минус пока символический, но все-таки. Баррель торгуется по $39,79 и может отойти к $39,50, пока инвесторы ищут варианты для дальнейших колебаний.

Для рубля это не самая хорошая новость: Brent дешевле $40 никому оптимизма не внушает», — считает эксперт.

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