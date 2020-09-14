Санкт-Петербург, 14 сентября, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Профессиональный футболист Сергей Ещенко, который признан главным потерпевшим по делу об убийстве своей сестры, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, попросил суд по справедливости наказать предполагаемого убийцу, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, передает 14 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в суде

Напомним, родители Анастасии Ещенко попросили признать их сына Сергея главным потерпевшим по делу об убийстве дочери. После удовлетворения этой просьбы судом в режиме конференц-связи с Краснодаром был допрошен Сергей Ещенко, который рассказал о последнем разговоре с сестрой, состоявшемся за несколько часов до ее трагической гибели в ночь на 8 ноября 2019 года.

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После допроса суд попросил потерпевшего озвучить наказание, которое он желал бы в отношении Соколова. Сергей Ещенко отметил, что назначить наказание Соколову должен суд, но оно должно быть справедливым.

«Хотелось бы, чтобы этот человек получил по справедливости, — пояснил потерпевший. — Он забрал жизнь у молодого человека, который положил всю свою жизнь на достижение поставленных перед собой целей. Он просто забрал ее жизнь и распорядился ею сам. Он испортил жизнь мне, моим родителям, бабушке с дедушкой, которые больше никогда не увидят этого человека. Я считаю, что будет справедливым, если этого человека тоже больше никто не увидит, чтобы его родственники были лишены его, и он был лишен возможности увидеть своих родственников».

Напомним, по части 1 статьи 105 УК РФ, которая инкриминируется Олегу Соколову, «убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, — наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового».

Таким образом, пожизненное лишение свободы Соколову не грозит.