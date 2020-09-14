Рим, 14 сентября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в первом круге турнира в Риме. Встреча, продолжавшаяся 1 час 2 минуты, завершилась со счётом 0:6, 4:6.

(сс) tenisenelatlantico Теннис

Александрова четыре раза подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала один брейк-пойнт. На счету её соперницы три эйса, четыре ошибки на подаче и 6 из 11 брейков.

Во втором круге Рыбакина сыграет с победительницей матча между чешской теннисисткой Мари Боузковой и представительницей Австралии Айлой Томлянович.

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