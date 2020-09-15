Бишкек, 15 сентября, 2020, 03:18 — ИА Регнум. В Казахстане не будут пристально следить за ходом выборов в парламент Киргизии — имеет большое значение, какое число партий пройдет в парламент и насколько он будет разнородным, считает казахстанский политолог, руководитель ОФ «Мир Евразии» Эдуард Полетаев. Своим видением предвыборной ситуации он делится с автором ИА REGNUMЕвгенией Ким.

Kenesh.kg Голосование. Киргизия

Оптимальным итогом выборов в Киргизии для Казахстана было бы прохождение партий, которые нацелены на развитие страны и на диалог с соседями. Поэтому будет проще, если одна партия займет достаточно большое количество мест в парламенте — тогда будет проще устанавливать контакты с лидирующей силой в стране. «А если же спектр партий в парламенте будет широк и партии неизбежно начнут конфликтовать между собой — сложно будет выстраивать внешние отношения. Сложно будет сказать, с кем именно говорить и о чем договариваться», — говорит политолог.

При этом разница в политических раскладах двух стран довольна заметна: в Казахстане партий в парламенте немного, порог вхождения партий во властные структуры достаточно высокий. В Киргизии, наоборот, в принципе нет устоявшихся партийных раскладов, а то, как долго будет жить партия, в немалой степени зависит от того, сколько денег в нее вложили и что представляют собой ее лидеры. В итоге партии быстро появляются и быстро исчезают. В дополнение к этому предвыборную ситуацию нынешнего года осложняет особенность нашего времени — коронавирусный кризис.

Полностью интервью с Эдуардом Полетаевым читайте в материале Евгении Ким «Киргизстанцы выберут тех, кто помогал им во время пандемии COVID».