Москва, 14 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. На протяжении сентября в целом ситуация с коронавирусной инфекцией на территории России остается стабильной. Об этом 14 сентября рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Палата для больных COVID-19

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«В целом эпидситуация по новой коронавирусной инфекции в РФ последний месяц остается стабильной. Темп прироста составляет не более 0,5% (в сутки), только в 15 субъектах эта цифра (составляет) чуть больше 1%», — заявила она.

Также глава Роспотребнадзора уточнила, что в настоящее время Россия остаётся на 40-м месте по уровню числа случаев заражения новой инфекцией на 100 тысяч населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 5509 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.