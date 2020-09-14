Тюмень, 14 сентября, 2020, 15:48 — ИА Регнум. В Тюменской области готовы внедрить бесплатную газификацию для населения. Для этого необходимо лишь отработать вопросы по изменению российского законодательства, сообщил «Тюменской линии» заместитель губернатора региона Вячеслав Вахрин.

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Напомним, Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где по поручению президента России Владимира Путина будет разработан механизм бесплатной газификации для граждан.

В регионе уже действует так называемая «тюменская модель» газификации, при которой для жителей области газификация финансово необременительна.

К примеру, технологическое присоединение протяженностью до 200 метров стоит 45 тыс. рублей по льготной цене. Около 40 тыс. рублей нужно потратить на внутридомовую часть.

«Для селянина это значительные средства. Когда у него нет таких денег, он остается без газа», — поясняет Вячеслав Вахрин.

В Тюменской области в программу газификации включили отвод от уличного газопровода до земельного участка, который стоит 45 тыс. рублей. Жителям тюменских сёл остаётся оплатить лишь врезку за 2,8 тыс. рублей. Гражданам, которые относятся к 42 льготным категориям, выделяется ещё и субсидия на внутридомовые затраты по газификации — до 40 тыс. рублей. Таким образом покрываются затраты в 85 тыс. рублей. Селянам остаётся лишь заплатить за врезку 2,8 тыс. рублей.

«Мы можем так же включить эти 2 тыс. 800 рублей в программу газификации, и это будет большой шаг вперед», — отметил замгубернатора региона.

Вячеслав Вахрин сообщил, что на тюменскую модель газификации обратили внимание на федеральном уровне и её основные принципы внедрят во всех регионах России.