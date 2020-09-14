Москва, 14 сентября, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Шесть добровольцев, участвующих в тестировании российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», пожаловались на боли. У всех участников выявлены антитела к коронавирусу, рассказал заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ильназ Иматдинов 14 сентября в программе «Док-ток» в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

По его словам, у всех ста испытуемых после второй вакцинации были зафиксированы нужные титры антител. При этом шесть человек рассказали о боли в месте введения, но через пару дней проблема решилась сама собой.

«Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии препарата для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре», — сказал Иматдинов.

Читайте также: Минздрав России придерживается принципа добровольной вакцинации от COVID-19