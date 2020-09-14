Москва, 14 сентября, 2020, 15:44 — ИА Регнум. В России для пациентов, у которых выявлена коронавирусная инфекция, свободными остаются чуть более 20%. Об этом сегодня, 14 сентября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

Глава федерального ведомства уточнил, что на сегодняшний день в стране развёрнуто 126 тыс. коек для больных COVID-19.

«На сегодня на 126 тыс. койках находятся 99 тыс. человек, занято на сегодняшний день около 80%», — уточнил Мурашко.

Он подчеркнул, что «реанимационная защита обеспечена в полном объёме».

Читайте также: Мурашко назвал ситуацию с SARS-CoV-2 в регионах РФ «достаточно стабильной»

«На пике мы разворачивали общее количество реанимационных коек до почти 26 тысяч, сегодня мы держим в запасе порядка 22 тысяч, и занято сегодня 2,5 тысячи реанимационных коек», — привёл цифры министр здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 14 сентября, за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 5509 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 1 068 320. За весь период пандемии в РФ от COVID-19 скончались 18 635 человек, 878,7 тыс. человек вылечились от нового заболевания.