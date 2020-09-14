Екатеринбург, 14 сентября, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Даже переболевшим новой коронавирусной инфекцией следует поставить себе прививку от гриппа, сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Алебай Сабитов.

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По словам Сабитова, даже переболевшим COVID-19 следует прививаться как от гриппа, так и от других управляемых инфекций.

«Прививку от гриппа можно сочетать с любой другой, кроме вакцины против туберкулеза», — сказал врач.

Он уточнил, что привитому от гриппа человеку будет легче поставить диагноз, если у пациента обнаружат симптомы болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сабитов заявил, что для предотвращения эпидемического подъёма заболеваемости гриппом необходимо привить половину жителей региона.