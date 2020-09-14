Бишкек, 14 сентября, 2020, 15:34 — ИА Регнум. В Киргизии за последние две недели цены на говядину и баранину выросли на 2,2% — 2,9% из-за увеличения количества вывозимых из страны коров и овец, а также возросшего экспорта мяса в соседние страны — Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Об этом говорится в материалах госагентства антимонопольного регулирования.

Франс Снайдерс. Мясная лавка. 1630-е

Так стоимость килограмма баранины и говядины за этот период возросла до 368 сомов (349 рублей).

При этом местные фермеры отмечают увеличение в южных регионах количества перекупщиков, которые, пользуясь сокращением поголовья скота, последовательно повышают цены.

По данным ведомства, минимальные цены на говядину зафиксированы в Армении — 272 сома (258 рублей) за килограмм, а наиболее высокие в Таджикистане — 396 сомов (376 рублей).

Минимальные цены на баранину также отмечаются в Армении — 288 сомов (273 рубля) за килограмм, а наиболее высокие в Узбекистане — 414 сомов (393 рубля).